Tragedia a Montesilvano, uomo muore in strada [FOTO]

Un uomo adulto, di cui non si conosce ancora l'identità, è deceduto in strada poco dopo le ore 18 di questa sera, giovedì 10 gennaio, nei pressi di Espansione 1 in corso Umberto. Sono stati alcuni passanti ad accorgersi della presenza di un individuo riverso a terra che non dava segni di vita. È stato così allertato il 118 che, a sua volta, ha incaricato il più vicino equipaggio della medicalizzata di Montesilvano.

Nonostante il tempestivo arrivo dell'ambulanza, gli operatori del pronto soccorso hanno dichiarato il decesso avvenuto. Anche i carabinieri del Comando Compagnia di via Agostinone sono accorsi sul posto per verificare le cause della morte, anche se dovrebbe trattarsi di arresto cardiaco.

La persona colpita da infarto non aveva documenti d'identità e dalla fisionomia dovrebbe trattarsi di un cittadino straniero di circa 50 anni. Trovate a terra, vicino al cadavere, alcune confezioni di vino.