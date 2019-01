Tragedia a Spoltore, uomo accusa malore mentre balla e muore

Tragedia la notte scorsa a Santa Teresa di Spoltore: un uomo è morto mentre ballava in discoteca.

Nello specifico, a perdere la vita è stato un anziano di 82 anni residente nella zona di Pescara Colli.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, l'82enne avrebbe accusato un improvviso malore intorno a mezzanotte e mezza mentre stava ballando nella discoteca Magika in viale Europa.

L'uomo si è accasciato a terra andando in arresto cardiaco e per questo motivo, subito dopo, i presenti sul posto hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare mentre si attendeva l'arrivo sul posto dell'ambulanza che nel frattempo era stata allertata. Qualche minuto più tardi è giunta un'ambulanza della Misericordia di Pescara seguita da una medicalizzata del 118.

I soccorritori hanno proseguito le manovre di rianimazione per quasi un'ora ma senza ottenere, purtroppo, gli effetti sperati. In seguito sono intervenuti anche il medico legale per la ricognizione cadaverica e i carabinieri.