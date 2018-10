Travolto da un'auto mentre attraversa la strada, uomo muore all'ospedale di Pescara

Un uomo era rimasto gravamente ferito ieri nel tardo pomeriggio, mercoledì 24 ottobre, dopo un incidente stradale.

In particolare, un anziano di 86 anni era stato travolto da un'automobile mentre attraversava la strada in località Piana la Fara di Atessa.

Purtroppo Sergio Giolo non ce l'ha fatto ed è morto nell'ospedale di Pescara doev era ricoverato da ieri sera.

Subito dopo l'investimento erano apparse subito gravi le sue condizioni e per questa ragione era stato disposto il trasferimento d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale "Spirito Santo" con un trauma cranico.

In base alla ricostruzione dei carabinieri a travolgere l'86enne sarebbe stata una Ford Fiesta guidata da una donna di 38 anni, che ha subito allertato i soccorsi e riferito di non aver visto il pedone perché abbagliata dal sole che stava tramontando.