Accusa malore e muore dopo aver chiesto aiuto ai passanti

Tragedia questa mattina, martedì 8 gennaio, a Città Sant'Angelo.

Un uomo di 85 anni, A.T. le sue iniziali, è infatti morto davanti al distretto sanitario del centro angolanoin via della Circonvallazione poco dopo le ore 9.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, l'anziano avrebbe chiesto aiuto ad alcuni passanti dopo aver accusato un malore nei pressi della sua automobile ma subito dopo si è accasciato al suolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma le attività di rianimazione non hanno purtroppo sortito l'effetto sperato. In seguito sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione per la constatazione del decesso eseguita dal medico legale.

La salma è stata restituita ai familiari. Era residente a Montesilvano ma viveva a Città Sant'Angelo con il figlio.