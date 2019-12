Uomo trovato senza vita in casa, il cane lo veglia e aggredisce suo fratello

Un 58enne è stato trovato senza vita oggi pomeriggio nella sua casa di via Nora. Sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Pescara. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto gli esami tossicologici.

A vegliare il defunto (morto per cause naturali) c'era il suo cane, un meticcio di grossa taglia che ha anche morso ad una mano il fratello dell'uomo, che abita nello stesso stabile, costringendolo a ricorrere alle cure in ospedale per una ferita lacero contusa.

L'animale è stato poi portato via dal servizio veterinario. Intanto i militari dell'Arma hanno recuperato nell'abitazione un involucro con circa 53 grammi di hashish, un bilancino e moneta di piccolo taglio che un amico del 58enne, appena prima del loro arrivo, aveva cercato invano di nascondere sopra un armadio.