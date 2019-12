Uomo trovato morto in casa a Pescara, gli aggiornamenti

È morto per cause naturali Antonio Santilli, il 58enne che i carabinieri della sezione radiomobile di Pescara hanno trovato esanime ieri pomeriggio nel suo appartamento di via Nora. Ad ogni modo l'autorità giudiziaria ha disposto gli esami tossicologici sul corpo dell'uomo, rinvenuto per primo dal fratello, che vive nel suo stesso condominio.

A vegliare la salma c'era il cane del defunto, un meticcio di grossa taglia che ha morso il fratello di Santilli alla mano destra, procurandogli una ferita lacero contusa che è stata poi curata in ospedale, mentre l'animale è stato portato via dal servizio veterinario.