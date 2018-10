Era caduto in campagna a Francavilla, uomo di Pescara muore tre giorni dopo

Un uomo è morto all'ospedale di Pescara oggi, giovedì 25 ottobre, tre giorni dopo una caduta in campagna avvenuta a Francavilla al Mare.

A perdere la vita è stato Enrico Acconcia, 73enne pescarese.

L'anziano era stato vittima di una caduta accidentale lunedì scorso mentre era nelle campagne francavillesi in contrada Valle Anzuca.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, l'uomo è caduto mentre era sopra un muretto in un terreno di sua proprietà dopo aver perso l'equilibrio per cause ancora da chiarire.

A richiedere l'intervento dei soccorsi erano stati i parenti che l'avevano ritrovato a terra dopo essere giunti nel terreno non vedendolo rincasare.

L'anziano è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito per un politrauma prima all'ospedale di Chieti e poi in quello di Pescara dove è deceduto in seguito alle lesioni subite con la caduta.