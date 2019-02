In gravi condizioni l'uomo minacciato dal figlio a Tocco da Casauria

Resta ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara l'uomo che ieri mattina, venerdì 1 febbraio, è stato bloccato in casa e minacciato di morte dal figlio a Tocco da Casauria.

Il giovane, dopo cinque ore di dialogo con i mediatori dei carabinieri e momenti di grande tensione, ha finalmente deciso di desistere dalla sua azione e di consegnarsi ai militari ma ora dovrà chiarire perché ha tenuto in ostaggio il padre, dopo averlo picchiato e segregato sotto la minaccia di un coltello nella casa di via XX Settembre.

Le condizioni del padre sono gravi: ha riportato varie fratture e un’emorragia cerebrale causata dai colpi ricevuti: la prognosi è riservata.