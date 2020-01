Colto da malore, uomo in pericolo di vita trasportato d'urgenza da Pescara a Venezia con un volo dell'Aeronautica

È stato necessario attivare un volo sanitario dell'Aeronautica Militare dall'aeroporto d'Abruzzo di Pescara verso lo scalo di Venezia per salvare la vita a un uomo colto da malore.

Il trasporto d'emergenza è stato effettuato oggi. sabato 4 gennaio, con un Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica per salvare un uomo in pericolo di vita.

L'uomo trasportato era stato colto da un malore nel Pescarese ed era stato ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale clinicizzato di Chieti.

Allertata dalla Prefettura di Chieti che ne ha chiesto l’immediato intervento, la sala situazioni di vertice del Comando della Squadra Aerea, ovvero la Sala Operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti, ha subito attivato un Falcon 50, aereo del 31° Stormo di Ciampino. L’intervento è stato effettuato sulla tratta Pescara-Venezia. L’uomo, in pericolo di vita, è stato imbarcato e trasportato a Venezia per consentirne il successivo ricovero nella Clinica Chirurgica III dell’azienda ospedaliera di Padova.

Decollato da Pescara intorno alle 12:30, l’atterraggio a Venezia si è concluso intorno alle ore 13:15.

Interventi di questo tipo vengono effettuati dall’Aeronautica Militare su tutto il territorio nazionale. Si tratta di missioni che necessitano della massima prontezza e tempestività. Attraverso i suoi Reparti di volo, l'Aeronautica mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto in questi ultimi due giorni, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti.