Uomo si lancia sulle macchine, momenti di panico in centro [FOTO]

Momenti di panico nel pomeriggio di oggi (28 settembre), poco prima delle ore 18.30, in pieno centro a Pescara, per la precisione all'angolo tra via Milano e via Trieste.

Si è reso necessario l'intervento di 2 ambulanze, di cui una medicalizzata, oltre ai carabinieri e agli agenti della polizia municipale e della polizia di stato, perché un 48enne ha improvvisamente dato in escandescenze a quell'incrocio, creando il panico tra la gente.

Secondo quanto riferito dai testimoni, infatti, l'uomo ha iniziato a lanciarsi sopra le macchine in transito, mostrando pericolose tendenze suicide. A richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine sono stati i numerosi passanti che in quel momento si trovavano in zona.

Il soggetto è stato caricato in ambulanza e accompagnato al pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure del caso. Fortunatamente si è creato soltanto un po' di caos, ma alla fine nessuna conseguenza grave per le persone.