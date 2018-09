Investito da un'auto a Porta Nuova, grave un 57enne

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, mercoledì 5 settembre, a Pescara.

Nello specifico, in base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, un uomo di 57 anni pescarese è stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada in via Gabriele d'Annunzio.

Alla guida della vettura una donna di 41 anni di Pescara che si è fermata a prestare soccorso all'investito.

Sul luogo del sinistro sono poi intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia municipale che si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro.

Il 57enne è stato trasportato al pronto soccorso dove è stato deciso il ricovero in ospedale nel reparto di Neurochirurgia. Attualmente è in prognosi riservata a causa delle lesioni riportate in seguito al violento impatto.