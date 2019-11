Uomo rapinato del Rolex da una donna: i dettagli e la ricostruzione dei fatti

La polizia di Pescara ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto il 16 ottobre scorso, quando un uomo venne derubato del Rolex che portava al polso da una donna che si era avvicinata a lui fingendo di chiedere l'elemosina. L'uomo stava parcheggiando il suo scooter davanti ad una banca lungo viale Marconi, indossando il Gmt Master Rolex da 30 mila euro.

Dopo essersi avvicinata M.L, di etnia sinti classe 1989 nata in Romania, lo ha abbracciato afferrandolo per il braccio per poi allontanarsi. L'uomo si è accorto qualche minuto dopo di non avere più l'orologio ed ha chiamato le forze dell'ordine, con la squadra mobile che ha raccolto la descrizione della donna, acquisendo i filmati di video sorveglianza della adiacente Camera di Commerico che ritraevano la ladra.

Le immagini sono state diffuse su tutto il territorio nazionale e la squadra mobile di Fermo ha riscontrato che la stessa donna, il 26 ottobre, era stata identificata a Porto San Giorgio. Il 9 novembre, la donna era stata controllata infine a Borghetto Santo Spirito in provincia di Savona, in compagnia del marito e del figlio. Dalla banca dati risultava essere già nota per numerosi reati contro il patrimonio con varie denunce a carico per furti e tentati furti di orologi da polso costosi, ai danni di persone anziane compiuti in tutta Italia. I militari, avendo letto anche la segnalazione effettuata dalla polizia pescarese, l'hanno fermata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di Savona.