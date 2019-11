Uomo disperso in montagna sul Gran Sasso, ricerche in corso [FOTO-VIDEO]

Un uomo risulta disperso in montagna non avendo fatto rientro dopo essere uscito per un'escursione sul Gran Sasso.

Per questa ragione sono in corso le ricerche da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.

L'allarme è scattato ieri sera intorno alle ore 23:30 quando un amico dell'uomo ha segnalato il mancato rientro al 118.

Al momento i soccorritori, che nella notte scorsa hanno trovato l'auto e una bici del disperso, sono divisi in squadre che stanno percorrendo da Vado di Corno la via del Centenario in direzione monte Brancastello, il vallone di Vradda e il sentiero estivo. Una squadra inoltre, composta da tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza, è a Fonte Vetica.

L'elicottero del 118, alzatosi in volo dalle prime luci dell'alba, sta perlustrando entrambi i versanti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati