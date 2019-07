Lite ai Colli, anziano colpito alla testa con un bastone

Un'altra lite a Pescara, questa volta nella zona dei Colli, dove ieri sera un anziano è stato ferito alla testa con un bastone. Sul posto la polizia.

L'uomo, 71 anni, avrebbe rifilato un calcio a un bambino di 5 anni scatenando la reazione del padre del minore, che per tutta risposta lo ha colpito con una bastonata sul capo.

Il fatto si è verificato poco prima delle ore 20 in via del Santuario, per la precisione ai tavolini di un bar che si trova a poca distanza dalla Basilica della Madonna dei 7 Dolori.