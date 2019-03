Uomo in bici investito da un'auto ricoverato a Pescara

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, mercoledì 6 marzo, a Ortona dove un uomo in sella a una bicicletta è stato travolto da un'automobile.

Vittima di questo investimento è stato un ciclista di 75 anni di Tollo che è stato colpito dalla vettura in contrada Morrecine.

Subito dopo il verificarsi del sinistro le condizioni del 75enne sono apparse gravi e per questo motivo era stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza.

Poi però l'anziano è stato stabilizzato dai soccorritori dell'ambulanza del 118 che l'hanno accompagnato all''ospedale di Pescara dove è stato ricoverato per un trauma cranico. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.