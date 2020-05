Uomo cade con lo skateboard lungo la via Verde a Vasto, trasferito all'ospedale di Pescara con l'eliambulanza

Brutto incidente per un uomo di 57 anni che è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara con l'eliambulanza dopo una rovinosa caduta lungo la via Verde a Vasto.

Come riferisce ChietiToday, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 maggio, in località San Nicola.

Il 57enne è caduto, battendo la testa, dopo aver perso l'equilibrio.

L'impatto è stato violento e per questa ragione sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno deciso per il trasporto in elimabulanza a Pescara a causa del trauma cranico subito.