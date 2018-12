Uomo cade da una scala alta 3 metri, ricoverato in gravi condizioni a Pescara

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 dicembre, in Abruzzo.

In particolare, a restare ferito è stato un 38enne che stava lavorando su una scala a un'altezza di 3 metri a Ortona.

Immediati sono scattati i soccorsi e sul luogo dell'incidente è intervenuta anche l'eliambulanza che ha medicato e trasportato all'ospedale di Pescara il ferito di 38 anni in codice rosso.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, il lavoratore 38enne, dipendente di una ditta di Francavilla al Mare, si trovava su una scala a un'altezza di circa 3 metri quando è precipitato per cause ancora da chiarire.

Sulle cause che hanno provocato l'incidente sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Ortona.