Cronaca / Via R. Paolucci

Tragedia a Pescara, uomo precipita dall'11esimo piano [FOTO]

In base alla prima ricostruzione dei fatti, si tratterebbe di un suicidio. Sul posto i carabinieri e il personale della Asl, ma per il lavoratore purtroppo non c'è stato niente da fare: aveva già esalato l'ultimo respiro