Cade da un albero, uomo ricoverato in gravi condizioni

Questa mattina, un uomo di 81 anni di Vicoli, P.C., queste le sue iniziali, è rimasto seriamente infortunato in seguito a un violento impatto sul terreno dopo un volo di qualche metro.

L'anziano si trovava arrampicato sui rami di un albero di pino per portare a termine dei lavori di potatura.

La perdita di equilibrio e la conseguente caduta scomposta gli hanno causato gravi lesioni che, vista l'età avanzata, destano serie preoccupazioni.

Trasportato d'urgenza in eliambulanza al pronto soccorso all'ospedale dell'Aquila, è stato ricoverato in codice rosso, con prognosi riservata.