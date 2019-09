Cade da un albero e finisce in una scarpata, uomo soccorso dall'elicottero

Era salito su un albero, molto probabilmente allo scopo di raccogliere dei frutti, ma ha perso l'equilibrio ed è volato giù da un'altezza di circa 3 metri finendo in una scarpata.

Questa la brutta disavventura che ha visto come protagonista ieri, giovedì 5 settembre, un uomo di 85 anni di Elice.

Lanciato l'allarme da parte della nipote dell'uomo, sul posto si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per recuperare l'anziano finito in un zona impervia. L'85enne è stato poi trasportato all'ospedale di Pescara.