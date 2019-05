Cade da 4 metri mentre raccoglie le ciliege, uomo in gravi condizioni a Pescara

Un grave incidente agricolo si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, in provincia di Chieti.

In particolare, un uomo di 73 anni è caduto pensantemente da un'altezza di 4 metri mentre era su un albero di ciliege per raccogliere i frutti a San Vito Chietino.

Pochi minuti dopo essere finito sul terreno il 73enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Pescara con l'eliambulanza grazie all'allarme lanciato da una vicina di casa.

L'elisoccorso del 118 che ha accompagnato il ferito in codice rosso all'ospedale Santo Spirito dove è stato ricoverato.