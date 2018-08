Uomo assalta la pasticceria "L'Orchidea" con un'accetta da boscaiolo

Momenti di trambusto questa notte in via del Circuito: un uomo, armato di un'accetta da boscaiolo, intorno alle ore 3 ha assaltato la pasticceria "L'Orchidea".

Il misterioso aggressore ha soltanto fatto danni alle vetrine, ma non si è capito se le sue intenzioni fossero quelle di rubare qualcosa o "limitarsi" a rovinare l'ingresso dell'esercizio commerciale.

E' intervenuta un'ambulanza della Life, nonostante non si siano registrati feriti. Sul posto anche la polizia, che ha portato via il soggetto in questione.