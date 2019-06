Uomo va in arresto cardiaco mentre è in barca al porto turistico

Tanta paura e apprensione nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, al porto turistico di Pescara per un uomo che è andato in arresto cardiaco mentre era sulla sua barca attraccata al molo.

A segnalare il grave problema di salute, con il diportista che si è accasciato nella sua imbarcazione sono state alcune persone che si trovavano nelle vicinanze.

Pochi minuti sul posto i primi a intervenire sono stati i militari della Guardia Costiera che hanno praticato le manovre rianimatorie come il massaggio cardiaco e l'utilizzo del defibrillatore. Le tecniche messe in pratica hanno sortito l'effetto sperato e tenuto in vita l'uomo, di Torino, fino all'arrivo di un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha trasportato la vittima del malore al pronto soccorso dell'ospedale.