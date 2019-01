Maltrattamenti in famiglia e lesioni, arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato ieri, lunedì 21 gennaio, a Pescara dalla polizia di Stato.

Gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo adriatico hanno tratto in arresto T.M., 32 anni di Ortona.

I poliziotti hanno eseguito un'ordinanza di esecuzione di espiazione di pene detentive in regime domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Chieti-Ufficio esecuzioni Penali.

Il 32enne deve scontare una pena di 2 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentata violenza privata commessi a Ortona da gennaio del 2004 a settembre 2014.