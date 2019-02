Furti e truffe commesse anche a Pescara, arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri di Firenze Ricorboli perché ritenuto colpevole di furti in abitazione, furti e truffe, commessi nel periodo 2006-2007.

I militari dell'Arma hanno notificato un ordine di carcerazione per cumulo pena a carico di un 35enne romeno in quanto condannato in via definitiva per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e truffe.

In particolare, il 35enne dovrà scontare complessivamente oltre 7 anni di reclusione per aver commesso furti in abitazione, furti e truffe nelle province di Firenze, Arezzo e Pescara.

L'arrestato è stato condotto al carcere di Sollicciano per scontare la pena definitiva di 7 anni e 22 giorni di reclusione, nonché per provvedere al pagamento della multa di 1.800 euro.