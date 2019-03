Pescara, uomo arrestato per detenzione di droga in casa [FOTO]

I Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, coadiuvati dal nucleo cinofili di Chieti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa di Massimo Cicolini, pregiudicato, noto alle forze dell'ordine per una serie di reati legati allo spaccio di droga. L'ultimo precedente è datato 31 ottobre 2018, quando all'interno di un bar l'uomo venne trovato in possesso illegittimo di una pistola Browning calibro 9x12 con 13 proiettili in canna.

Stavolta i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione di Pescara, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 140 grammi di cocaina contenuta in confezioni di cellophane, bilancino di precisione, altro materiale per il confezionamento delle dosi e 3500 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. L'udienza di questa mattina ha convalidato l'arresto.