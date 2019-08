Beccato con la cocaina, in manette per detenzione di sostanza stupefacente

Un 21enne italiano, B.B, abitante a Pescara, è stato arrestato ieri dalla polizia in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo averlo sottoposto a perquisizione, la squadra mobile gli ha trovato 19,1 grammi di cocaina. Per tale ragione, il giovane, incensurato, è finito in manette.

Nella sua abitazione, un immobile Ater di via Rubicone dove vive insieme ai genitori e ai fratelli, aveva organizzato una redditizia attività di spaccio.

I poliziotti in effetti, nel corso dell’appostamento, avevano modo di osservare le mosse di un tossicodipendente della zona, al quale B.B., dopo averlo fatto entrare in casa, aveva venduto per 10 euro una dose di cocaina. La perquisizione dell’appartamento, condotta anche con l’ausilio di un unità cinofila antidroga in forza all’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura, consentiva di recuperare alcuni involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi ed un bilancino di precisione. Peraltro si appurava come l’appartamento fosse dotato di un sistema di videosorveglianza, con monitor allocato proprio nella camera da letto in uso al B.B., attraverso il quale poter previamente individuare e verificare l’identità degli acquirenti e, contestualmente, vanificare eventuali controlli di polizia.

Il giovane veniva tratto in arresto per i reati di cessione e detenzione, ai fini di spaccio e, posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Le indagini sono in questo caso dirette dal Sostituto Procuratore della Repubblica dr. Luca Sciarretta.