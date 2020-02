Aggredito e rapinato nell'area di risulta si rifugia nella stazione dei carabinieri di via Botticelli

Un uomo è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi da un'ambulanza del 118 allertata dai carabinieri della stazione di via Botticelli. A quanto pare, stando alle prime informazioni, si sarebbe presentato in caserma ferito e contuso chiedendo aiuto per una presunta aggressione avvenuta in strada. Tre uomini, vicino alla stazione ferroviaria, gli avrebbero rubato il borsello contenente effetti personali e qualche decina di euro, dopo averlo fatto cadere a terra. A quel punto i militari hanno allertato i sanitari che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale per un possibile trauma cranico.