Dà in escandescenze e aggredisce una donna, paura in centro [FOTO]

Dà in escandescenze e assale una dottoressa in un’erboristeria di via Cesare Battisti, a Pescara, accanto al supermercato Tigre. Protagonista del gesto è un extracomunitario, per la precisione un nordafricano, che nella tarda mattinata di oggi (22 febbraio) si è reso protagonista dell'aggressione.

L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato poi fermato in via Silvio Pellico, vicino alla pensilina della strada parco dove si trova l'ingresso di un discount, e caricato su un'ambulanza del 118 per il suo successivo trasporto in ospedale, avvenuto a cura della Croce Rossa. Sul posto anche la polizia e i vigili urbani.