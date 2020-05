Una nuova vedetta costiera per la guardia di finanza di Pescara [FOTO - VIDEO]

La guardia di finanza di Pescara, con la sua stazione navale, aumenta il parco dei mezzi a disposizione per le proprie attività di controllo del mare e di soccorso. Si tratta di una nuova vedetta "V.815" che lo scorso 14 maggio è stata collaudata nelle acque del lago di Como e che è stata ufficialmente consegnata alle fiamme gialle pescaresi con una cerimonia alla presenza del comandate della stazione navale di Pescara maggiore Francesco Caroppi, che ha ringraziato tutto lo staff di “FB Design s.r.l.”

per il lavoro svolto, e consegnato in omaggio alla signora Brunella, vedova del compianto ingegner Fabio Buzzi, un crest da parte del comandante regionale Abruzzo generale di brigata Gianluigi D’Alfonso.

Il mezzo rientra nel piano di ammodernamento della flotta navale che interesserà tutte le stazioni italiane, ed è lungo 16 metri, con una propulsione ad elica assicurata dalla spinta di 2 motori IVECO FPT da 1000 HP, capaci di farle raggiungere una velocità di 54 nodi. Dotata dei più avanzati sistemi tecnologici di comunicazione e scoperta, è destinata ad un ampio numero di scenari operativi ed attività. La stazione navale della guardia di finanza di Pescara conta su 1 guardacoste e 5 vedette.

