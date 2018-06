Estrae la pistola e spara all'ex moglie nello studio di un notaio, morta donna di Pescara

Un uomo ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto questa mattina a Udine, in uno studio notarile dove i due si trovavano per stipulare un atto di vendita di un immobile di proprietà comune. La coppia aveva avviato un procedimento di separazione. L'omicidio-suicidio è avvenuto davanti ad altre 5 o 6 persone che in quel momento si trovavano nello studio notarile.

L'omicida, che aveva 80 anni, si chiamava Giuliano Cattaruzzi; la vittima, 64 anni, è la sommelier Donatella Briosi, che viveva da anni in Friuli ma era originaria di Pescara.

Secondo una prima ricostruzione da parte della Polizia, che è intervenuta sul posto, Cattaruzzi ha estratto una pistola mentre lui e la moglie si trovavano proprio davanti al notaio per la firma dell'atto: ha sparato alla donna colpendola alla nuca. Poi si è spostato in un'altra zona della stanza e ha rivolto l'arma contro se stesso, uccidendosi. Un'avvocatessa è rimasta ferita di striscio in maniera non grave e ha avuto bisogno di farsi medicare dai sanitari.