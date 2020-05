Ubriaco al volante va a zig-zag nella galleria della Criconvallazione, imprenditore bloccato dalla polizia

Era al volante della sua automobile nonostante fosse in stato di ebbrezza alcolica che l'ha portato a fare pericolosi zig-zag lungo la circonvallazione nella galleria Le Piane a Francavilla al Mare.

A notarlo intorno alle ore 2 della scorsa notte, come riferisce ChietiToday, è stata però una pattuglia della polizia stradale di Chieti.

Gli agenti si sono messi all'inseguimento della vettura ma l’automobilista, non curandosi dell’alt intimato dai poliziotti, ha proseguito la propria marcia. Solo dopo alcuni chilometri, e grazie ad un’abile manovra di guida della pattuglia si è riusciti a fermare il pericoloso veicolo.

Al volante c'era un imprenditore 50 enne residente in provincia di Chieti apparso subito in evidente stato di ebbrezza con riflessi fortemente rallentati e un equilibro precario, sicuramente non in grado di guidare in sicurezza. Si è giustificato affermando non essersi accorto dei lampeggianti della pattuglia che voleva fermarlo, e di essere stato a una cena con amici per una festa di compleanno e di aver bevuto solo qualche bicchiere.

Sottoposto alla prova dell’etilometro, è risultato un tasso alcolico ben tre volte superiore al limite consentito, di ben 1,65 g/l. Molto pesanti le sanzioni a cui andrà incontro: denuncia penale all’autorità giudiziaria, decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della patente di guida fino a un massimo di due anni.