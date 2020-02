Ubriaco al volante finisce fuori strada con l'auto e resta in bilico nei pressi dei binari ferroviari

Dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica un giovane di 33 anni che è finito fuori strada con la sua automobile nei pressi dei binari della ferrovia a Mosciano Sant'Angelo.

Il 33enne è stato scoperto dagli agenti della polizia ferroviaria di Giulianova in collaborazione con i colleghi della polizia stradale di Pineto.

La Polfer è intervenuta nei pressi della stazione di Mosciano perché un'automobile, dopo essere uscita di strada, era rimasta pericolosamente in bilico su una scarpata adiacente la linea ferroviaria Giulianova-Teramo.

Dopo gli accertamenti con l'etilometro il conducente è risultato positivo al test. L’evento ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria per cancellazioni e ritardi di alcuni treni.

Nella settimana scorsa il bilancio dei controlli del del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo parla di 1.531 identificati, 4 denunciati in stato di libertà, 277 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e scorta a bordo di treni viaggiatori, 138 convogli scortati, 21 pattuglie automontate, 5 contravvenzioni elevate per infrazioni al regolamento dei trasporti e al codice della strada.