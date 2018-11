Ubriachi si rotolano tra le auto in transito in centro e uno dei due picchia i poliziotti

Un uomo tratto in arresto in flagranza di reato e un altro denunciato a piede libero.

Questo il bilancio di un intervento degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo ieri sera, giovedì 29 novembre, in pieno centro a Pescara.

A chiamare la polizia alcune persone che hanno segnalato al 113 la presenza in via Chieti di due persone moleste che pericolosamente camminavano e si rotolavano sulla carreggiata stradale tra le auto in transito.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno in effetti notato 2 cittadini di nazionalità straniera in evidente stato di ubriachezza, irascibili e molesti. Entrambi sono stati bloccati dagli agenti ma hanno reagito con veemenza.

In particolare, uno dei due ha reagito in modo molto violento sferrando calci e pugni opponendo resistenza e provocando lesioni a uno dei poliziotti. Quest'ultimo ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dove è stato giudicato guaribile in 16 giorni.

In seguito i due uomini sono stati identificati in E.Q.K. 39enne e N.Y 30enne entrambi cittadini marocchini, già noti alle forze dell'ordine, in materia di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, furto, rapina, rissa e altri reati.

Uno dei due è stato tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa questa mattina di essere giudicato con rito direttissimo. All’esito del giudizio dovrà essere sottoposto a espulsione in quanto irregolare sul territorio nazionale.

Il connazionale, regolare sul territorio nazionale è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.