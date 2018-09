Turista scomparso nei boschi di Caramanico, ricerche in corso

Un uomo della provincia di Milano risulta scomparso da ieri sera nella zona della valle dell'Orfento dove si era diretto per un'escursione a piedi lungo i sentieri naturali.

L'anziano turista, appassionato di trekking, si è allontanato da solo dall'hotel "Vincenzella" di Caramanico Terme, luogo scelto per trascorrere le vacanze in compagnia della moglie.

È stata proprio la consorte a lanciare l'allarme intorno alle ore 23. Alle ricerche stanno partecipando i carabinieri forestali con cani molecolari al seguito, i vigili del fuoco e gli speleologi del Gruppo Alpino coordinati da Paolo Di Quinzio e i volontari dell'associazione Life.

Intanto hanno raggiunto la località termale anche i figli di C.F.R., 75 anni, che stanno fornendo in queste ore ai soccorritori la foto del genitore disperso.

(notizia in aggiornamento)