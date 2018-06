Turismo, a Pescara due Infopoint: saranno gestiti dall'Ente Manifestazioni Pescaresi

Importanti novità per l'estate 2018 a Pescara su fronte dell'accoglienza turistica. L'amministrazione comunale, infatti, con l'assessore Cuzzi ha fatto sapere che quest'anno saranno in tutto tre gli Infopoint dedicati ai turisti, dislocati nell'Urban Box di Piazza Salotto, davanti al mercato coperto di Piazza Muzii e dentro l'aeroporto. Saranno gestiti dall'Ente Manifestazioni Pescaresi, e ci saranno gadget della città in vendita oltre a poter acquistare biglietti per mezzi pubblici e concerti o prenotare alberghi.

L'assessore ha aggiunto:

"E’ un’occasione importante per una città che negli ultimi dieci anni non ha speso molto per l’economia del turismo, i segnali che ci arrivano sono chiari e incoraggianti anche per il movimento che questa economia muove: i passi avanti fino al terzo posto per la crescita di food and beverage, il balzo all’ottava posizione per cultura e intrattenimento, sono dati certi che la strada è quella buona. Proveremo anche ad aprire un punto all’interno dell’aeroporto per incrementare i servizi alle persone che entreranno in città, abbiamo già parlato con il presidente Saga Enrico Paolini e una volta riqualificati anche i Silos di piazza della Repubblica, avremo una rete senza precedenti di sportelli con un costo inferiore agli altri anni"