Tumori, visite gratis giovedì 14 giugno grazie a "Percorso Azzurro" della Lilt

Ambulatori Lilt aperti con visite e consulenze gratuite giovedì 14 giugno per la per la prima Campagna nazionale di Prevenzione Oncologica interamente dedicata all’uomo. Si chiama "Percorso Azzurro" e prevede un'attività dedicata agli uomini, di solito più refrattari ad attività di controllo e screening per i tumori.

Nella giornata del 14 giugno, dalle 16 alle 19, negli ambulatori Lilt di via Rubicone ci saranno urologi per effettuare visite e consulenze gratuite, oltre ai nostri volontari per fornire ogni genere di informazione. E coloro che, per sovrannumero, non riuscissero a effettuare la visita giovedì, potranno prenotare il proprio consulto direttamente negli ambulatori per essere

inseriti nei nostri calendari di appuntamenti che andranno avanti nei prossimi mesi”.

I dati, spiega la Lilt, sono importanti con 370 mila nuovi casi di tumore all'anno con grande incidenza della prostata, seguito da quello ai polmoni. Aumento anche dei tumori ai giovani adulti fino a 50 anni, soprattutto dei tumori al testicolo.