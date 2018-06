Tubercolosi: una giovane dottoressa pescarese sarà per sei mesi in Angola

Una giovane dottoressa pescarese per sei mesi in Angola, per raccogliere dati riguardanti la diffusione della tubercolosi. Si chiama Fabrizia Del Greco, è un'epidemiologa esperta di medicina tropicale e sarà nel paese africano grazie al progetto di Medici con l’Africa Cuamm.

Domani la dottoressa partirà per l'Africa, con alle spalle due anni di studio e lavoro a Londra alla “London School of Hygiene and Tropical Medicine” e diverse missioni in Tanzania, Sud Africa e Cambogia. Ma la missione in Angola sarà particolarmente difficile, in quanto dovrà monitorare e raccogliere dati per un programma di lotta alla Tubercolosi, in collaborazione con il Governo locale.

L'Angola è uno dei dieci paesi al mondo più colpiti dalla Tubercolosi: