TUA: doppio guasto per i pullman Roma - Pescara

Serata da incubo quella di ieri sabato 10 febbraio per i passeggeri che da Roma volevano raggiungere Pescara con i bus della TUA. Sia la corsa delle 17.45 che quella delle 18.45 infatti hanno avuto dei guasti meccanici che hanno di fatto lasciato a piedi i passeggeri.

La prima corsa, come riferisce la stessa TUA, ha avuto un guasto all'altezza di Torano e l'altro aubotus, quello delle 18.45 utilizzato per soccorrere i passeggeri del primo pullman, ha avuto la stessa sorte a causa di un'avaria meccanica. E' stato poi l'autobus delle 19,45 in partenza da Avezzano a caricare i passeggeri che sono poi riusciti ad arrivare a Pescara.

Tua Spa, rammaricata per l'accaduto, si scusa con la clientela per il grave disagio arrecato e coglie l'occasione per informarla che sono in corso gare per il rinnovo della flotta destinata su tali rotte che consentiranno, entro l'anno, il rinnovo radicale del parco