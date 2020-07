Attivato il Tso per il giovane che ha seminato scompiglio a Spoltore, è ricoverato in Psichiatria

Il giovane di nazionalità nigeriana che nei giorni scorsi avevano seminato scompiglio tra Santa Teresa e Villa Raspa di Spoltore è ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Pescara da ieri pomeriggio, lunedì 6 luglio.

Il procedimento del Tso (trattamento sanitario obbligatorio) è stato avviato domenica a seguito di una relazione del sindaco Luciano Di Lorito come lui stesso fa sapere.

Poi ieri mattina è arrivata la relazione del Csm (centro di salute mentale), con la quale ieri alle 14 è stato firmato l'Aso, accertamento sanitario obbligatorio, a seguito del quale gli agenti della polizia municipale hanno accompagnato il nigeriano in ospedale.

La consulenza psichiatrica ha trasformato l'accertamento sanitario obbligatorio in Tso. Dunque da ieri è ricoverato in Psichiatria e dovrebbe restare in ospedale per i prossimi 7 giorni.

Dunque appare tardiva la richiesta di Antonella Paris, capogruppo della Lega Abruzzo in consiglio comunale, che aveva chiesto questa mattina il Tso per il cittadino di nazionalità nigeriana.