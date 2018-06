Truffe e frodi sul web: due arresti a Pescara

Hanno messo a segni truffe e frodi informatiche, e per questo sono finiti in manette. Arrestate dalla Polizia di Pescara due persone, entrambe pescaresi.

Si tratta di B.M:, 57enne pregiudicata che dovrà scontare 1 anno e 4 mesi di arresti domiciliari per vari reati, fra cui furti, truffe e frodi informatiche. In manette anche D.F. 32enne pescarese, che dovrà invece scontare in carcere 3 anni 11 mesi e 26 giorni di reclusione per diversi reati contro la persona, fra cui anche truffe via web.