Buoni da 200 euro offerti dai supermercati per il Coronavirus, ma è una truffa: l'avviso della polizia postale

Come consuetudine, purtroppo, proseguono le truffe online ai tempi del contagio da Covid-19 (Coronavirus).

L'ultima in ordine di tempo che segnala la polizia postale è quella relativa ai supermercati che offrirebbero buoni del valore di 200 euro.

Questo l'avviso della polizia postale:

«Sta circolando in questi giorni su WhatsApp un messaggio in cui viene detto che, per far fronte alla crisi, i supermercati stanno offrendo buoni del valore di 200€. Non cliccate e non fatelo circolare. Attraverso il link contenuto nel messaggio possono appropriarsi dei vostri dati sensibili».