Trovata in una dolina la donna dispersa ai piedi del Gran Sasso - FOTO

Si conclude nel migliore dei modi la vicenda della donna di 75 anni residente a Casentino, frazione di Sant'Eusanio Forconese in provincia dell'Aquila, dispersa da ieri pomeriggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stata infatti ritrovata a Fossa Raganesca, una dolina in prossimità di Ocre. Qui sono intervenuti gli uomini del Cnsas per effettuare le operazioni di recupero e messa in sicurezza. Il medico del soccorso alpino ha fatto sapere che, ad un primo esame, la donna sembra essere in buone condizioni di salute.