Con il nuovo anno pastorale apre il tribunale ecclesiastico diocesano

Aprirà con il nuovo anno pastorale il Tribunale Ecclesiastico Diocesano, l’organismo, a disposizione dei fedeli del territorio e soprattutto delle persone ferite da matrimoni falliti e probabilmente nulli.

«Il servizio che prenderà il via in autunno, non si pone in contrapposizione con il Tribunale Regionale di Chieti – spiega monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – ma ha l’obiettivo di sgravare il lavoro dello stesso e, di conseguenza, di rispondere con tempi più certi e meno burocrazia ai bisogni di tanti che bussano alle nostre porte».

Sono le valutazioni e i processi per le cause di nullità matrimoniale, senza dubbio, i servizi più richiesti ai Tribunali ecclesiastici territoriali. Circa 150 sono state, infatti, le persone che nel 2017 si sono rivolte al Tribunale Regionale Abruzzese-Molisano di Chieti introducendo una causa per la verifica della validità matrimoniale, molti di più coloro che si sono avvicinati anche solo per una consulenza.

«La rottura dell’unione matrimoniale – continua l’arcivescovo – rappresenta una delle maggiori sfide pastorali, che, nel contesto odierno, incidono sulla famiglia. Sull’invito di Papa Francesco, che nella lettera apostolica Mitis Iudex Dominus Iesus ha riformato il processo canonico con l’istituzione della procedura breve, e ha chiesto a noi vescovi di interessarci in prima persona delle famiglie ferite istituendo anche i tribunali nelle diocesi a noi affidate per una prossimità maggiore ai fedeli e in comunione con i vescovi che nella III assemblea straordinaria del Sinodo del 2016 hanno sostenuto le dichiarazioni del Pontefice, riteniamo di avere le forze per poter sostenere questo nuovo servizio».

Il tribunale diocesano avrà sede in via Vespucci a Pescara, «non in curia o in una parrocchia – specifica l’arcivescovo – per salvaguardare la privacy e per favorire il lavoro delle diverse professioni che interagiranno».

Presiederà l’ufficio e coordinerà le diverse figure professionali il reverendo don Maurizio Buzzelli, giudice e vice-presidente del Tribunale di Chieti, nonché parroco di San Silvestro in Pescara.