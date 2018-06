30enne trovato in un edificio abbandonato, morto per sospetta overdose

Un 30enne di Mazara del Vallo è morto per sospetta overdose oggi a Pescara. L'uomo si trovava in via Tiburtina, all'interno di un edificio abbandonato, quando si è sentito male.

Con lui c'era la sua compagna, che dopo aver capito cosa stesse accadendo ha cominciato a gridare, richiamando l’attenzione dei passanti.

Sul posto la polizia e il 118, che ha prestato i primi soccorsi al giovane. Purtroppo il 30enne è deceduto in ambulanza durante il tragitto verso l'ospedale. Ora è stata disposta l'autopsia.