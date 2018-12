Treno Pescara - Roma: controllore picchiato con un estintore, è caccia al responsabile

Colpisce con un estintore un dipendente della Rete Ferroviaria Italiana, forza le porte di accesso del vagone e scappa via approfittando del rallentamento del treno in prossimità della stazione di Popoli. Protagonista un giovane attualmente ricercato dalla Polizia Ferroviaria e dai Carabinieri che, sprovvisto di biglietto sulla tratta Pescara-Roma, ha reagito violentemente al controllore. In soccorso dell'incaricato di pubblico servizio è intervenuto un suo collega in viaggio verso Sulmona per iniziare il turno di lavoro.

Quest'ultimo è stato colpito dall'aggressore con un pesante estintore riportando alcune contusioni. Nel parapiglia generale il treno si stava nel frattempo avvicinando alla stazione di Popoli, dando così la possibilità al passeggero violento di forzare le porte e scappare a gambe levate.