Incendio sulla linea ferroviaria Bari-Pescara, sospesa la circolazione dei treni

Circolazione dei treni sospesa sulla linea ferroviaria Bari-Pescara per un incendio che è divampato in provincia di Foggia.

Il rogo si è sviluppato tra le località di Chieuti Serracapriola e Ripalta e sul posto sono in azione i vigili del fuoco.

Come si legge sul sito di Trenitalia, nell'aggiornamento delle ore 14:50, i treni in transito viaggiano con un ritardo di 120 minuti.

Questi i treni direttamente coinvolti:

Fb 8803 Milano Centrale (7:35) - Bari Centrale (15:27)

Fb 8882 Taranto (10:19) - Milano Centrale (19:25)

Fb 8884 Lecce (10:58) - Milano Centrale (20:25)

Ic 603 Bologna C.Le (8:00) - Lecce (16:51)

Ic 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26)

R 26389 Termoli (13:08) - Foggia (14:11)

R 612 Taranto (10:27) - Milano Centrale (21:45)