Treni Pescara - Roma: modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori

Cambiano gli orari per i treni Pescara - Roma domenica 27 maggio. Lo ha fatto sapere RFI, annunciando una serie di importanti lavori per quella data, quando gli utenti dovranno verificare tutti gli orari dei treni in partenza ed arrivo da Pescara diretti nella Capitale.

In particolare, sono programmati lavori di potenziamento infrastrutturale della stazione di Pescara Centrale, del piazzale di Pescara Porta Nuova e per l’attivazione della nuova stazione Interporto d’Abruzzo a Manoppello. Tutti i treni saranno sostituiti con autobus che partiranno dai piazzali davanti alle rispettive stazioni.

Per consultare gli orari di domenica 27 maggio basta visitare www.trenitalia.it