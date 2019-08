Treni Ancona - Pescara: persona investita ed uccisa da un treno, circolazione ferroviaria sospesa

Una persona è deceduta questa mattina attorno alle 9.45 dopo essere stata investita da un treno merci sulla linea ferroviaria Ancona - Pescara. Per questo, Rfi ha fatto sapere che la circolazione ferroviaria è stata sospesa in attesa di verificare se i treni in transito potranno essere spostati su un binario vicino.

L'investimento è avvenuto fra Osimo e Loreto, ed a quanto pare si tratterebbe di un gesto volontario.