Trappola per animali selvatici con lacci in metallo, cacciatore denunciato

Un uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria dai carabinieri forestali di Pescara perché a Bolognano aveva posizionato due lacci di metallo per la cattura illegale di animali selvatici.

Oltre a questa trappola illegale aveva anche realizzato un'altana abusiva usata per uccidere dall'alto, in un secondo momento, gli animali rimasti intrappolati nei lacci di metallo.

I militari dell'Arma, con il coordinamento del sostituto procuratore del tribunale del capoluogo adriatico, Rosangela Di Stefano, hanno individuato il cacciatore di frodo grazie all'utilizzo di telecamere a raggi infrarossi nel corso dell'attività di indagine.

I mezzi di cattura sono stati posti sotto sequestro, e i carabinieri forestali che stanno svolgendo ulteriori indagini sul territorio abruzzese per individuare altri casi di bracconaggio.